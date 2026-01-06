Литовский Департамент миграции обратился в Департамент госбезопасности с запросом о проверке российского оппозиционера Леонида Волкова* на предмет угрозы национальной безопасности. Ему грозит лишение вида на жительство из-за высказываний в личной переписке, которая попала в открытый доступ.

В своем запросе Департамент миграции Литвы ссылается на опубликованные скриншоты переписки Волкова* с бывшей коллегой Анной Тирон, которая сейчас связана с «Русским добровольческим корпусом»** (РДК**).

Общаясь с ней, оппозиционер выразил радость по поводу новости о гибели командира РДК** Дениса Капустина, назвав его нацистом и написав, что «в кои-то веки действительно случилась денацификация».

27 декабря 2025 года в РДК** заявили, что Капустин погиб при атаке БПЛА на Запорожском направлении. Позже ГУР Минобороны Украины сообщило, что это была инсценировка с целью предотвратить якобы планируемое российской стороной убийство командира. 2 января стало известно, что МВД России переобъявило Капустина в розыск.

Кроме того, Волков резко высказался об украинских чиновниках: например, он назвал нового руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова (экс-главу ГУР) «гнусным деревенским политтехнологом» и выразил надежду, что он вместе со своим предшественником Андреем Ермаком (уволенным после коррупционного скандала) и советником главы Офиса Михаилом Подоляком окажется за решеткой.

«Сядет Ермак, сядет Подоляк, сядет Буданов и все прочее пропагандистское лицемерное ворье», — прогнозировал иноагент.

Также в переписке Волков назвал руководителей украинских ведомств «лицемерной шоблой», мешающей победе страны над Россией.

Литовские власти отреагировали жестко. Министр иностранных дел республики Кястутис Будрис заявил, что люди с убежищем или видом на жительство в Литве обязаны уважать базовые принципы национальной безопасности, включая безоговорочную поддержку суверенитета Украины. Глава комитета Сейма (парламента) по иностранным делам Ремигиюс Мотузас призвал пересмотреть право Волкова* находиться на территории Евросоюза.

По литовскому законодательству иностранец может быть лишен вида на жительство, если представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

После скандала оппозиционер признал, что ему «не следовало» писать эти «эмоциональные и резкие» сообщения, и извинился за свои формулировки, а также заявил о своем негативном отношении к неонацистам.

Миграционная служба Литвы запросила у спецслужб оценку заявлений Волкова*, чтобы определить, есть ли основания для аннулирования его статуса по ВНЖ. Решение по этому вопросу будет принято на основании заключения Департамента государственной безопасности.

В России Капустина заочно судили по уголовному делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года. Его признали виновным по нескольким статьям, включая госизмену, создание террористического сообщества и подготовку к терактам. Он был приговорен к пожизненному заключению. Росфинмониторинг внес Капустина в перечень экстремистов и террористов.

По данным ФСБ, Капустин также причастен к попытке покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и к организации теракта на объекте нефтегазового комплекса, который предотвратили в Волгоградской области в августе 2022 года.

* — внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** — признан в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена