Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал женщинам брать в руки лопату и чистить снег, чтобы поддерживать свою молодость, красоту и желанность. Об этом он заявил во время общения с коллективом ОАО «Планар», передает телеграм-канал «Пул Первого».

По его словам, женщины, чтобы оставаться красивыми, пользуются «всякой заразой» и «обмазываются медом».

«Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег <…> Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас — мужиков», — отметил он.

Руководитель республики напомнил, что 2026 год объявлен Годом белорусской женщины. В связи с этим он поручил председателю Совета Беларуси Наталье Кочановой и своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт подумать о том, какие мероприятия необходимо провести, чтобы девушки их запомнили. Лукашенко отметил, что сделать нужно максимум.

«И на мужиков не смотрите. Они пристроятся. <…> Мы все подкаблучники. Что скажете, то и будем делать», — сказал президент.

До этого глава республики ответил на недовольства некоторых граждан в связи с работой коммунальных служб — белорусы жаловались в соцсетях на то, что во дворе не расчистили место и негде припарковаться.

Лукашенко заявил, что раньше снег убирали самостоятельно, никто «не плакался, не рыдал и не страдал» из-за того, что ему не почистили дорогу, чтобы выехать на автомобиле.

«Я читаю эти сообщения. Кому-то тяжело выехать. Пусть пешком ходит. Если он не может свой автомобиль очистить, лопату в руки взять — пусть ходит пешком», — сказал белорусский лидер.

В декабре Лукашенко потребовал от правительства «заставить» маркетплейсы и торговые сети работать в интересах страны. В противном случае, заявил он, этот вопрос решать придется «другими известными методами». Он отметил, что пока в Беларуси преобладает импорт, отечественные производители вынуждены просить государственную поддержку, и подчеркнул, что эту «пирамиду надо перевернуть».