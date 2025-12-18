Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря потребовал от правительства «заставить» маркетплейсы и торговые сети работать на страну. Послание главы государства цитирует «БелТА».

«Все должно идти от сбыта. Все свои маркетплейсы, торговые сети, прочие структуры заставьте, наконец, работать на страну», — отметил он.

В противном случае, по словам белорусского лидера, разбираться с этим придется «другими известными методами».

«Другого выхода нет, если не хотим воевать», — подчеркнул он.

Пока в Беларуси ведущую роль занимает импорт, отечественные производители обращаются за государственной поддержкой, заявил лидер страны, заметив, что эту «пирамиду надо перевернуть».

Как пояснил руководитель республики, показатель доли белорусских товаров на внутреннем рынке будет наряду с ценами основным критерием оценки работы. Он отметил, что если будут продажи, то будут и ВВП и экспорт.

Помимо этого, президент Беларуси назвал «вопросом национальной безопасности» выбор, какой товар купить — отечественный или иностранный. Он отметил, что так называемый стереотип об элитности импорта — инструмент промывания мозгов.

Лукашенко добавил, что качество производимых белорусами товаров было и остается одним из лучших в мире.

«Нельзя носить белорусское? “Разденут” на улице? Противно смотреть?» — заключил он.

20 ноября Лукашенко назначил новым генеральным директором Минского тракторного завода (МТЗ) Тараса Мурога и дал ему первые поручения, в частности, сделать «супертрактор, лучший в мире». По словам президента Беларуси, его можно будет продать «чуть-чуть дороже», чтобы выйти из «существующего положения». Помимо этого, Лукашенко указал на важность экспорта отечественной продукции.