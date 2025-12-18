Российский мобильный ракетный комплекс средней дальности «Орешник» заступает на боевое дежурство в Беларуси. Об этом 18 декабря заявил президент страны Александр Лукашенко в послании народу и парламенту.

Глава государства предупредил, что любое агрессивное движение в сторону белорусских границ будет воспринято как угроза Союзному государству.

Военное сотрудничество, прежде всего с Россией, обеспечивает стратегическую защиту Беларуси, поэтому две страны реализуют комплекс мер стратегического сдерживания, сообщил белорусский лидер.

«Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск <…> и тактического ядерного оружия, которое мы вернули в Беларусь. Кроме того, первые позиции оборудованы для ракетного комплекса “Орешник”. Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — объявил Лукашенко.

Зал отреагировал на эти слова аплодисментами.

Президент Беларуси охарактеризовал «Орешник» как «страшное оружие», которое Россия «продемонстрировала на одном из крупнейших заводов».

Он призвал «не поддаваться разговорам» со стороны критиков, которые упрекают Лукашенко в том, что он «Беларусь поставил под прицел» тем, что разместил на ее территории российские ракетные и ядерные комплексы.

«Не поддавайтесь этим разговорам, что вот ядерное оружие — по этим объектам будут нанесены удары. А что, если против нас будут воевать, нас что, гладить по головке будут? Против нас будут наносить удары, как модно говорить, по центрам принятия решений, по нам с вами. Это — главное», — подчеркнул Лукашенко.

Поэтому, продолжил он, власти страны делают все для того, «чтобы не допустить войны».

«Мы уже наелись этой войны, еще поколение, как я говорил, не умерло то, которое воевало. Нам эта война — не надо. Наше счастье в мирной жизни. Мы не хотим больше сидеть в болотах и землянках», — заявил Лукашенко.

Эти слова тоже вызвали аплодисменты.

Как объяснил глава государства, белорусы должны быть сильными, потому что мир всегда был так устроен, что «сильных всегда и везде уважали».

Российские войска впервые применили новейший гиперзвуковой комплекс «Орешник» в конфликте с Украиной 21 ноября 2024 года — ракета тогда поразила производственные мощности предприятия «Южмаш» в Днепропетровске. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденный ответ на одобрение Вашингтоном и Лондоном ударов по России и обстрел приграничных российских территорий западным оружием.

В августе 2025 года Путин сообщил, что первый серийный «Орешник» уже произведен и поступил на вооружение. Тогда же глава Минобороны Беларуси рассказал, что военные двух стран отработают применение «Орешника» на совместных учениях «Запад-2025» в сентябре.

В октябре пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт анонсировала, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в стране в декабре.

«Поэтому всякие разговоры, быть или не быть «Орешнику», на этом исчерпаны», — отметила она.

В ноябре сам Лукашенко рассказал, что ракетный комплекс будет постоянно перемещаться по территории Беларуси, а не располагаться стационарно в одной точке.

Путин, выступая на коллегии Минобороны 17 декабря, сообщил, что «Орешник» поставят на боевое дежурство в России до конца года.