Мобильный ракетный комплекс «Орешник» в период несения боевого дежурства будет постоянно перемещаться по территории Беларуси, а не располагаться стационарно в одной точке. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар», — проинформировал глава государства, как передает БелТА.

Ранее, 31 октября, во время визита в Витебскую область Лукашенко анонсировал, что до окончания 2025 года комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в республике.

Президент Беларуси охарактеризовал ракетный комплекс «Орешник» как мощное оружие сдерживания, которое планируется ввести в боевой состав в декабре. Глава государства подчеркнул, что развертывание комплекса направлено на демонстрацию оборонительных возможностей страны перед международными партнерами.

Незадолго до этого, выступая на Минской конференции по евразийской безопасности, Лукашенко заявил о возможности пересмотра решения о развертывании ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси. По его словам, это станет возможным при условии, что европейские государства также откажутся от размещения на своей территории ракет средней дальности.

В ноябре 2024 года Вооруженные силы России провели испытания новой ракетной системы средней дальности «Орешник». В ходе испытаний был поражен крупный объект военно-промышленного комплекса Украины, расположенный в Днепропетровской области.

В конце 2024 года белорусский лидер инициировал переговоры с российской стороной о возможном размещении на территории республики перспективных видов вооружений, включая ракетную систему «Орешник».

В ходе состоявшихся консультаций президент России Владимир Путин подтвердил принципиальную открытость к рассмотрению этого предложения, отметив при этом, что практическая реализация проекта может быть начата не ранее второй половины 2025 года.

В начале августа текущего года Путин сообщил о переходе на серийное производство ракетного комплекса «Орешник». По информации главы государства, первые серийные образцы уже переданы в эксплуатацию воинским подразделениям и официально приняты на вооружение.

Относительно возможного размещения данного вида вооружений на территории Беларуси российский лидер отметил, что окончательное решение по этому вопросу, предположительно, будет принято до завершения 2025 года.