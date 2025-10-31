Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал «бахнуть» в случае, если противник вторгнется в страну «без разрешения». Его слова цитирует «БелТА». Он также раскритиковал соседние государства за высокие траты на военную сферу.

«Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем», — резюмировал он.

Белорусский лидер выразил недоумение в связи с тратами соседних стран до 5% от ВВП на военные нужды. Он также подчеркнул, что «оттяпать» западную часть Беларуси или Украины «как раньше» не получится.

Глава республики призвал граждан «не окунаться в омут» и выстоять в это непростое время ради детей и их будущего. Он пообещал гражданам не ввязываться в войну, «пока не тронут».

«Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м», — подчеркнул Лукашенко.



В сентябре президент Беларуси предупредил об ответных действиях в случае, если НАТО будет сбивать российские и белорусские самолеты в воздушном пространстве Североатлантического альянса.

Он отметил, что подобные заявления военно-политического блока безответственные и необдуманные, а также предположил, что они преследуют цель успокоить часть польского общества.

Представив гипотетическую ситуацию, что вертолет с президентом Беларуси собьют над Калининградом или Беловежской пущей, Лукашенко заявил, что придется «воевать на все деньги», хотя стране этого не нужно.

При этом глава государства вспомнил об инциденте, когда Минск заранее уведомил соседей о беспилотниках, пересекающих границу, что, по его мнению, говорит о добрососедских намерениях.