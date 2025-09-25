Кремль на прошлой неделе получил предупреждение от европейских дипломатов о готовности НАТО к силовому ответу на нарушение воздушных границ альянса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В ходе встречи в Москве послы Великобритании, Франции и Германии выразили озабоченность в связи с инцидентом, в ходе которого три истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Европейские официальные лица выражают опасения относительно возможной эскалации напряженности в отношениях с Москвой, отмечает Bloomberg.

Эстония 19 сентября заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31 в районе острова Вайндло. В качестве ответной меры на инцидент Таллин задействовал механизм статьи 4 Североатлантического договора, обязывающий членов альянса проводить консультации при возникновении угрозы их территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Со стороны российского министерства обороны все обвинения были опровергнуты. В ведомстве пояснили, что самолеты выполняли плановый перелет между регионами России, не нарушая границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что полеты осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.

Событие получило оценку и со стороны официального представителя НАТО Элисон Харт как пример безответственных действий России, на которые альянс способен оперативно реагировать. Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, назвала инцидент крайне опасной провокацией.

Президент США Дональд Трамп, комментируя обвинение Эстонии в адрес России, выразил негативное отношение к подобным инцидентам и допустил возможность серьезных осложнений в связи с произошедшим. Глава государства также сообщил, что будет проинформирован о развитии ситуации.

Спустя несколько дней в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН американский лидер заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что уничтожение российского самолета силами НАТО будет расценено как начало военного конфликта. Дипломат отметил, что, несмотря на регулярные нарушения воздушного пространства России самолетами альянса, ответные меры не применяются.