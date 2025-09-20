Президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения Эстонии в адрес России из-за якобы вторжения истребителей, допустил, что из-за этого могут возникнуть «большие проблемы». Его слова передает The Washington Post. Москва обвинения Таллина отрицает, подчеркивая, что ее самолеты не пересекали воздушные границы республики.

«Мне не нравится, когда такое происходит. Могут быть большие проблемы. Мне будут об этом докладывать», — сказал Трамп.

Так он прокомментировал заявление эстонского премьер-министра Кристена Михала и членов НАТО о том, что в воздушное пространство Эстонии якобы вторглись три российских МиГ-31. По словам Михала, после того, как на случившееся отреагировали истребители альянса, российские самолеты «были вынуждены скрыться».

«Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации НАТО в соответствии со статьей 4 Устава [НАТО]», — написал министр на своей странице в Х. Согласно этой статье, договаривающиеся стороны должны консультироваться друг с другом, если безопасность одной из них окажется под угрозой.

Эстонская сторона утверждает, что инцидент с истребителями произошел вблизи острова Вайндло. По данным Таллина, на самолетах были отключены транспондеры, и не было установлено двусторонней радиосвязи с эстонскими авиадиспетчерами.

В МИД Эстонии уточнили, что временному поверенному в делах России была вручена ноту и выражен протест.

В Минобороны России заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии. По данным ведомства, 19 сентября истребители «совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область».

«Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», — подчеркнули в Минобороны.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что Россия уже четвертый раз за год «нарушает воздушные границы» страны, что является «неприемлемым». Инцидент с истребителями он назвал «беспрецедентно жестоким».

Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Харт назвала произошедшее «примером безответственного поведения России и способности НАТО реагировать на такие действия», а глава европейской дипломатии Кая Каллас сочла инцидент «чрезвычайно опасной провокацией».