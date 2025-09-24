Президент США Дональд Трамп поменял свое отношение к украинскому конфликту в пользу Киева. Еще недавно он встречался с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и призывал Украину согласиться на «российские» условия мира. Теперь же его мнение перевернулось на 180 градусов, став более «проукраинским». Что об этом пишут мировые СМИ, — в подборке RTVI.

Politico:

Для европейцев, которые потратили месяцы, пытаясь убедить Трампа в том, что Путин несет полную ответственность за ***** [военный конфликт], очевидная перемена в позиции стала своего рода подтверждением их собственных усилий.

Однако на фоне первоначального удивления и радости несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили более глубокий скептицизм, считая, что пост Трампа может быть не более чем попыткой спровоцировать Путина, которая не приведет к каким-либо реальным изменениям в политике США.

Действительно, после месяцев попыток убедить Трампа ударить по российской экономике пошлинами или санкциями, надежда на поддержку США в Европе тает. И вера в слова Трампа, какими бы обнадеживающими они ни были, стремительно падает.

The Guardian:

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Украина может вернуть все территории, утраченные после <…> 2022 года. Это одно из его самых решительных заявлений в поддержку Киева. Всего несколько часов спустя он также заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока.

Этот разворот оказался еще более неожиданным, поскольку он произошел всего через несколько часов после того, как Трамп публично раскритиковал Европу за ее миграционную, климатическую и энергетическую политику.

Президент Украины Владимир Зеленский поначалу выглядел таким же удивленным резкой сменой взглядов Трампа, как и все остальные, но очень обрадованным тем, что наконец-то оказался на правильной стороне от президента США, по крайней мере, на данный момент.

CNN:

Cлова Трампа, как известно, непостоянны. Если он решит отказаться от миротворчества, это обрадует и Москву, поскольку непосредственная угроза введения Трампом экономических санкций, похоже, невелика. Всё это похоже на поворот в сторону Украины. Но пост Трампа [который последовал после речи и встречи с Зеленским] может также стать предвестником того, что он полностью «умыл руки».

Запутанные новые шаги по Украине показывают, почему, несмотря на всю презрительную враждебность Трампа, иностранные державы, особенно в Европе, по-прежнему пытаются работать с ним, направлять его и избегать открытой конфронтации, которую могли бы заслуживать некоторые из его угроз.

The Washington Post:

Трамп годами выражал сочувствие президенту России Владимиру Путину, несмотря на призывы к прекращению ***** [военного конфликта]. Его комментарии 23 сентября стали выражением самой решительной публичной поддержки Киева на сегодняшний день.

Всего месяц назад Трамп расстилал красную дорожку для Путина на теплой встрече в Анкоридже, а последующие недели он безуспешно пытался убедить российского лидера встретиться с Зеленским. Вчерашние комментарии Трампа подчеркнули непостоянство его усилий по прекращению ***** [военного конфликта].

Трамп также заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушают их воздушное пространство. Обычно страны воздерживаются от этого шага из-за страха спровоцировать масштабную войну, а также потому, что не всегда очевидно, что такие нарушения являются преднамеренными.

Комментарии Трампа — последнее свидетельство его растущего нетерпения в отношении Путина, поскольку он поднял вопрос о том, что конфликт, которому он когда-то надеялся положить конец, может разрастись, если Путин не изменит курс.

El País:

Заявления Трампа можно назвать своего рода прозрением, учитывая, насколько критически президент США в целом относился к претензиям Украины и насколько благосклонно он относился к президенту России Владимиру Путину.

Однако они также поднимает вопрос о том, насколько далеко Соединенные Штаты готовы будут зайти в поддержке Киева в вопросе территорий и изменит ли Трамп свою позицию, когда в украинском конфликте возникнут новые повороты.

Der Spiegel:

Президент США Дональд Трамп, похоже, разворачивается на 180 градусов. Всего несколько месяцев назад он призвал Украину пойти на уступки в переговорах с Россией. Теперь он поддерживает Киев.

Заявления Трампа противоречат предыдущим планам США. В последние недели в ходе переговоров о прекращении ***** [военного конфликта] Трамп также поднимал вопрос территорий. Президент Украины Владимир Зеленский последовательно отвергал эти требования, а Россия на них настаивала. В апреле США предложили заморозить конфликт по линии фронта и официально признать Крым частью России в рамках возможного плана мирного урегулирования. Таким образом, план был скорее пророссийским.

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп встретился с президентом Украины. Владимир Зеленский позже заявил о «серьезных переменах», отметив, что Трамп может стать «переломным моментом» для Украины.