Президент Беларуси Александр Лукашенко отчитал министров Витебской области после предоставленного отчета об экономической ситуации в регионе. Во время выступления он заявил, что нынешнее положение дел неприемлемо.

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — заявил Лукашенко во время встречи с региональной администрацией.

Одной из главных тем совещания стал падеж скота (массовая гибель животных ввиду заболеваний или условий содержания. — Прим. RTVI). По словам Лукашенко, ситуация по этому вопросу в регионе печальная.

«Она [статистика] хуже, чем где-либо, и даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота, — у вас 140% рост к уровню прошлого года. Это для меня неприемлемо», — подчеркнул глава Беларуси.

Лукашенко заявил о системной безответственности в регионе, отметив, что с местной администрацией невозможно выстроить конструктивную работу. Он подчеркнул, что не намерен мириться со стагнацией и потребовал от правительства области немедленных действий, исключив любые оправдания.

Глава Беларуси отдельно подчеркнул, что критическим становится и отставание региона от Минской, Гродненской и Брестской областей по отдельным направлениям производства, в том числе и сокращение количества работников. Как пишет Белта, в 2024 году количество занятых в экономике региона сократилось на 4,2 тыс. человек, в 2023 году — на 8,5 тыс.

«Это ужасно. Пьянство и безответственность», — заключил президент Беларуси.

В мае 2025 года Лукашенко отреагировал на рекордные показатели падежа скота в стране. Он потребовал срочно исправить ситуацию, а также пригрозил уголовными делами тем, кто виновен в сокрытии случаев гибели скота. Еще тогда он отметил особенно тревожную статистику в Витебской области.

В июле президент призвал чиновников и аграриев «не шутить с картошкой», чтобы не получить «по ушам» от населения и избежать недовольства общества, как это было во время дефицита 2024 года.

Лидер Беларуси подчеркнул, что за текущий год необходимо произвести такой урожай картофеля, которого хватит как для внутреннего рынка, так и для экспорта.