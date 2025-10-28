Российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» будет развернут в Беларуси и заступит на боевое дежурство в декабре. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, подготовка необходимой для этого инфраструктуры близка к завершению.

По ее словам, вопрос о возможности размещения системы решен окончательно.

«Поэтому всякие разговоры, быть или не быть «Орешнику», на этом исчерпаны», — заключила представитель Лукашенко.

Ранее в этот день президент Беларуси, выступая на Минской конференции по евразийской безопасности, допустил возможность отказа от развертывания «Орешника» при условии, что европейские страны также откажутся от размещения ракет средней дальности на своей территории.

«Размещение этого оружия в Беларуси — не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об “Орешнике” приостановятся», — сказал он.

В ноябре 2024 года российские вооруженные силы провели успешные испытания новой ракетной системы средней дальности «Орешник», нанеся удар по крупному объекту украинского военно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

Особенностью этого комплекса является то, что при групповом применении его поражающая способность сопоставима с воздействием тактического ядерного оружия, однако формально «Орешник» не классифицируется как оружие массового уничтожения, что позволяет его развертывание без нарушения международных договоров.

В конце 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому руководству с просьбой о размещении на территории республики перспективных видов российского вооружения, включая систему «Орешник». Президент России Владимир Путин в ходе переговоров выразил готовность рассмотреть такую возможность, указав, что практическая реализация этого проекта может быть осуществлена во второй половине 2025 года.

В начале августа российский лидер сообщил о запуске серийного производства «Орешника». По его словам, первый серийный образец уже поступил в войска и принят на вооружение. О возможности поставок этого вида вооружения в Беларусь, Путин говорил, что вероятно, этот вопрос будет окончательно решен до конца 2025 года.

Позднее стало известно, что подготовительные работы к развертыванию «Орешника» на территории страны уже ведутся — в частности, белорусские и российские специалисты определили возможные позиции для размещения ракетных комплексов.