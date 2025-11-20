Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 ноября назначил новым генеральным директором Минского тракторного завода (МТЗ) Тараса Мурога и дал ему первые поручения, передает «БелТА». В частности, глава государства посоветовал руководителю предприятия сделать «супертрактор, лучший в мире», который можно будет продать «чуть-чуть дороже», чтобы выйти из «существующего положения».

Кроме того, Лукашенко заявил, что отчитаться о результатах продаж готовой продукции будет необходимо уже в начале января 2026 года. Эти временные рамки он назвал «разминкой».

ОАО «Минский тракторный завод» был основан в 1946 году. Исходя из данных, опубликованных на официальном сайте МТЗ, на предприятии работают 15 тыс. сотрудников. На текущий момент там было выпущено примерно 4 млн тракторов. Поставки продукции осуществляются в 100 стран. Ранее генеральным директором завода был Сергей Авраменко. Теперь эту должность занимает Тарас Мурог, который до этого работал гендиректором в холдинге «Белкоммунмаш».

«В наших тракторах нуждается весь мир. Продавайте. Если чего-то не получается в какой-то период времени, займитесь качеством», — сказал Лукашенко.

Глава республики также подчеркнул важность экспорта белорусской продукции, в том числе, во время служебных командировок за рубеж.

«Не должно быть, Тарас, плохо на МТЗ <…> Это бренд нашей страны. Вы знаете, куда идете», — резюмировал президент Беларуси.

