Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал себя «уходящим президентом». Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, добавив, что не хочет перекладывания проблем, возникших в период его руководства, на новое поколение.

«Слушайте, я уходящий президент, я часто об этом говорю, и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководства мною страной, были переложены на новое поколение», — рассказал белорусский лидер.

Вместе с этим Лукашенко отметил, что стремится к налаживанию хороших отношений с США, в частности с президентом страны Дональдом Трампом. По его словам, лидерам необходимо устранить разногласия между администрациями стран после того, как Белый дом поддержал антиправительственные протесты в Белоруссии в 2020 году.

«Вот у нашего поколения — Трампа, Лукашенко — есть проблемы, мы их должны решить», — заявил Лукашенко.

Кроме того он добавил, что страны могут и помочь друг другу, имея в виду возможность сотрудничества в Венесуэле. Политику же Трампа Лукашенко назвал «близкой» тому, что делает правительство Беларуси.

В том же интервью Лукашенко назвал российского президента Владимира Путина «волкодавом в политике», отметив его «очень хорошие» человеческие качества.

«Можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек», — приводит его слова «Пул Первого».

В разговоре с журналисткой Newsmax TV Лукашенко упомянул президента Украины Владимира Зеленского и назвал его «вменяемым человеком, но неопытным». Главу КНР Си Цзиньпина он охарактеризовал «умным, аккуратным, спокойным до невозможности».

В январе 2025 года в Беларуси завершились выборы президента, на которых действующий глава страны Александр Лукашенко был переизбран на седьмой срок. Он набрал 86,82% голосов.

В августе текущего года Лукашенко в интервью TIME рассказал, что не планирует участвовать в следующих выборах. Кроме того, он добавил, что его сын Николай не станет преемником.

Комментируя заявление белорусского лидера, политолог Александр Кынев рассказал, что эти слова стоит воспринимать лишь как часть политического дискурса.

«Мы знаем в истории немало случаев, когда политик говорил, что он уходит, но он никуда не уходил. Поэтому всерьез я бы к этому не относился», — отметил он в разговоре с RTVI.