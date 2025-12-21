Директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала «ложью и пропагандой» статью Reuters о том, что президент России Владимир Путин якобы планирует «захватить всю Украину и вернуть части Европы, раньше входившие в состав СССР». Материал с этой информацией был опубликован 19 декабря, в нем агентство ссылалось на шесть источников, «знакомых с [американскими] разведанными».

Габбард утверждает, что этот «ложный нарратив» продвигают «поджигатели [боевых действий]», которые стремятся подорвать «неустанные усилия [президента США Дональда] Трампа» по прекращению российско-украинского конфликта.

Кроме того, подобная информация разжигает страх среди людей, чтобы «заставить их поддержать эскалацию» военной операции на Украине, чего, по мнению Габбард, «на самом деле хотят НАТО и ЕС».

«Правда заключается в том, что <…> по оценке американской разведки, Россия стремится избежать более крупной войны с НАТО. <…> Как показали последние несколько лет, боевые действия России свидетельствуют о том, что в настоящее время она не обладает возможностями для завоевания <…> всей Украины, не говоря уже о Европе», — заключила глава разведки США.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поддержал высказывания Габбард и заявил, что она «разоблачает военную машину глубинного государства».

«Тулси Габбард великолепна не только тем, что документирует, как [бывшие президенты США Барак] Обама и [Джо] Байден положили начало “российской афере”, но и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну», — написал он на своей странице в Х.

Российский сенатор Константин Косачев назвал слова Габбард «исчерпывающим американским опровержением». Он подчеркнул, что разведка США в этом вопросе якобы дистанцировалась не только от ЕС, но и от НАТО.

«Еще один сигнал генсеку [Марку] Рютте, которому президент России [Владимир Путин] посоветовал вчитаться в новую Стратегию национальной безопасности США? Своевременно, вне всякого сомнения», — убежден Косачев.

О чем говорится в статье Reuters

Источники Reuters, ссылаясь на отчеты разведки США, утверждали, что Путин якобы намерен «захватить всю Украину и вернуть части Европы, ранее входившие в состав СССР», несмотря на то, что «участники [мирных] переговоров стремятся положить конец [российско-украинскому] конфликту».

По словам одного из собеседников агентства, последнее такое сообщение датировано концом сентября. «Разведданные всегда свидетельствовали о том, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают, что они на первом месте», — сказал демократ Майк Куигли.