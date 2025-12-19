Власти в России хотели бы мира в 2026 году и стремятся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос сербского журналиста.
Сотрудник газеты «Политика», в частности, напомнил о прошлых попытках России сотрудничать с НАТО и спросил, возможно ли еще такое сотрудничество, чтобы на континенте установился мир без конфликтов.
«Нам тоже очень бы хотелось, чтобы в следующем году мы жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. И нам бы очень хотелось, мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров», — сказал Путин.
Но, как он продолжил, предположив, что журналист с ним согласится, что «нужно устранить первопричины конфликта», чтобы мир был «долгосрочным, прочным и устойчивым». К этому Россия и будет стремиться, сказал президент.
По поводу сотрудничества с НАТО Путин подчеркнул, что в свое время речь шла о вступлении в этот альянс — сначала СССР, потом России.
«Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут. А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются, нас в очередной раз обманули, произошло несколько волн расширения НАТО», — отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что приближение военной инфраструктуры к границам России вызывает «законную озабоченность» ее руководства.
В этих условиях новая система безопасности в Европе «достаточно актуальна», продолжил он. Но она не должна никого исключать из этого процесса и никого не ставить в сложные условия, указал президент.
«Мы же не требуем ничего такого, что никогда ранее не звучало. Мы просто настаиваем на выполнении данных нам обязательств, взятых на себя западными партнерами. Нас же надули. И мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе», — сказал Путин.