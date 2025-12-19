Власти в России хотели бы мира в 2026 году и стремятся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос сербского журналиста.

Сотрудник газеты «Политика», в частности, напомнил о прошлых попытках России сотрудничать с НАТО и спросил, возможно ли еще такое сотрудничество, чтобы на континенте установился мир без конфликтов.

«Нам тоже очень бы хотелось, чтобы в следующем году мы жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. И нам бы очень хотелось, мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров», — сказал Путин.

Но, как он продолжил, предположив, что журналист с ним согласится, что «нужно устранить первопричины конфликта», чтобы мир был «долгосрочным, прочным и устойчивым». К этому Россия и будет стремиться, сказал президент.

По поводу сотрудничества с НАТО Путин подчеркнул, что в свое время речь шла о вступлении в этот альянс — сначала СССР, потом России.

«Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут. А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются, нас в очередной раз обманули, произошло несколько волн расширения НАТО», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что приближение военной инфраструктуры к границам России вызывает «законную озабоченность» ее руководства.

В этих условиях новая система безопасности в Европе «достаточно актуальна», продолжил он. Но она не должна никого исключать из этого процесса и никого не ставить в сложные условия, указал президент.