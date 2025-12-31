Президент России Владимир Путин отказался от предложений о нанесении удара по центрам принятия решений на Украине, которые появились после первого применения ракеты «Орешник». Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет «БелТА».

Такое заявление лидер Беларуси сделал, комментируя сообщение об атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. Он также отметил, что у российской стороны на протяжении всего конфликта были все возможности для атаки на резиденции украинского президента Владимира Зеленского, когда тот там находился.

«Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз „Орешник“, некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», — сообщил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что несмотря на отсутствие договоренности «не стрелять друг в друга», ситуация сложилась таким образом, что Москва и Киева не совершали нападений на первые лица.

«Никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут — попытка нанесения удара по одной из резиденций президента», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также пояснил, что речь идет о загородном доме, который часто посещали гости из других государств, включая бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, так как в этом месте «можно увидеть, что такое Россия». В то же время, добавил он, сам Путин практически не посещает эту резиденцию.

«Что, украинцы не знали об этом, что там президент фактически не бывает? Знали. Тогда зачем было беспилотники направлять в это место? Зачем? Смысла же никакого нет», — заявил Лукашенко.

Однако, отметил президент Беларуси, даже в том случае, если бы эта резиденция использовалась российским лидером для проживания, подобное нападение все равно не послужило бы изменению ситуации на поле боя.

В связи с этим Лукашенко задался вопросом о том, кто стоит за случившимся, и предположил, что даже в случае, если Зеленский был причастен к нападению, то его роль в принятии этого решения была не очень значительной.