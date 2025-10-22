Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей спустя три дня после кражи императорских украшений общей стоимостью €88 млн. Телеканал TF-1 со ссылкой на пресс-службу музея уточняет, что галерея Аполлона, в которую вторглись грабители, останется закрытой до конца расследования.

Сначала телеканал BFMTV сообщал, что музей откроют уже на следующий день после ограбления — 19 октября. Потом в пресс-службе Лувра уточнили, что 20 и 21 октября «по исключительным причинам» он останется закрытым.

По данным The New York Times, сотрудники музея выступили против открытия и потребовали от администрации гарантировать усиление охраны. Предположительно Лувр закрывали как раз для того, чтобы обсудить меры безопасности.

Sky News со ссылкой на сотрудницу службы безопасности музея Элизу Мюллер писало, что Лувр «достиг предела своих возможностей» в области охраны.

«Наши коллеги неоднократно предупреждали о трудностях, с которыми мы сталкиваемся каждый день на работе: оборудование находится в плохом состоянии, иногда даже полностью устарело, параллельно резко сокращается число сотрудников», — рассказала женщина.

France 24 пишет, что вечером 22 октября директору Лувра Лоранс де Кар предстоит встреча с комитетом Сената Франции по культуре, на которой она должна будет отчитаться о мерах безопасности в музее. До сих пор де Кар не сделала ни одного заявления по поводу ограбления.

21 октября газета Le Figaro написала, что де Кар подала в отставку на фоне кражи, но президент Франции Эмманюэль Макрон не принял ее и призвал директора музея «быть стойкой», чтобы не «сломить импульс реставрации» Лувра.

Парижский прокурор Лора Бекко сообщила, что грабители вынесли драгоценности на 88 млн евро. Такую оценку ущерба дал один из кураторов Лувра.

«Эта сумма действительно впечатляет, но мы должны помнить, что экономический ущерб от кражи ни в коем случае не сопоставим с исторической потерей, которую мы понесли», — сказала Бекко в эфире телеканала RTL.

Она добавила, что преступники не смогут получить такую сумму, если решат переплавить драгоценности. Прокурор выразила надежду, что грабители задумаются и не станут уничтожать украшения без причины.

Драгоценные экспонаты Лувра украли 19 октября. Несколько человек под видом сотрудников музея взломали витрины и вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и его второй супруге Мари-Луизе. Весь процесс занял от четырех до семи минут.

По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, грабителей было двое, трое или четверо. Министр уточнил, что они воспользовались автоподъемником, который на выходные был оставлен у здания проводившими ремонт рабочими.

Парижская прокуратура также представила список украденных экспонатов: ожерелье и серьги императрицы Мари-Луизы, украшения (колье, серьги, тиара) королев Марии-Амалии и Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.