Мальдивы могут уйти под воду из-за температурных процессов, начавшихся в Антарктиде. Об этом рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

Событием, которое может запустить цепную реакцию, способную стать причиной таяния «ледника Судного дня», Карнаухов назвал недавнее истаивание крупнейшего в мире айсберга на Южном Полюсе.

В случае же, если в океан сойдет сам «ледник Судного дня», уровень воды может подняться на 50 см, а когда начнут по цепочке отваливаться другие ледники южного континента, этот показатель может достигнуть 3 м, что станет «приговором» для существенного количества островных государств, пояснил климатолог.

В частности, среди стран, которым может грозить такая участь, он назвал Мальдивы, самая высокая точка которых находится на уровне двух метров над уровнем моря. В схожей ситуации находятся несколько десятков стран, расположенных в Тихом океане, они могут исчезнуть с поверхности при массовом откалывании ледников.

О том, что крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на мелкие части и потерял 99% своей площади, сообщил 21 апреля Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

