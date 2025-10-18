В Советский районный суд Казани доставили бизнесмена Ивана Шевырева — он проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство его жены Ирины Шевыревой, сообщает «БИЗНЕС Online». Свою вину мужчина отрицает и говорит, что «любит свою жену больше всего».

Как пишет «Реальное время», на заседании Иван Шевырев представился отцом двух детей и замглавой компании «Волга-Автодор». Мужчина пожаловался на проблемы со здоровьем, заявив, что у н его началась «очень сильная» аллергия на пыль и появилась отдышка.

В своей речи он заявил, что «ничего никогда не совершал и ни под каким давлением этого не признает». Бизнесмен подчеркнул, что его никто не задерживал — он сам явился в Следственный комитет (СК).

«Я смог явиться только на третий день, потому что полностью занимался супругой. Я никуда не собираюсь уезжать, готов полностью сотрудничать. Повторюсь, это дело чести. Дороже моей семьи ничего нет. Я полностью уверен в своей невиновности. Никаких доказательств на меня быть не может», — сказал Шевырев.

Предприниматель попросил суд учесть, что его дедушка лежит в онкологической больнице в Москве. По утверждению Шевырева, он занимается всеми вопросами лечения, поэтому ему необходим телефон для дальнейшей связи с родственником.

Также обвиняемый рассказал, что у его старшей дочери есть некий диагноз, из-за которого происходящее вызывает у девочки «огромный стресс». Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что сделал все возможное для того, чтобы его пострадавшей супруге оказали помощь лучшие врачи.

«Ее не просто увезли на скорой, туда приехали лучшие врачи. Я и мой отец приложили максимальные усилия — ее оперировали врачи РКБ в 12-й больнице, и только они ее спасли», — объяснил мужчина.

Шевырев заверил, что любит свою жену «больше всего», и она подтвердит это, когда придет в себя. «БИЗНЕС Online» отмечает, что мужчина заплакал в суде.

Следом за Иваном Шевыревым суд изберет меру пресечения для его отца — основателя строительной компании «Волга-Автодор» Станислава Шевырева.

Нападение у гимназии

На Ирину Шевыреву напали утром 14 октября рядом с гимназией №94 в Казани, куда она привезла дочь. В сети распространились кадры произошедшего. На них видно, как женщина неспешно осматривает свой автомобиль на парковке. В этот момент за машиной прячется мужчина в черной экипировке и шлеме, скрывающем лицо.

Когда Шевырева подходит к заднему правому колесу, злоумышленник выскакивает и начинает наносить женщине удары ножом, не останавливаясь даже после ее падения на землю. Через несколько минут нападавший оглянулся по сторонам и убежал.

Шевыревой удается встать и дойти до автомобиля, открыть дверь и взять из салона телефон. На этом моменте видео обрывается.

Пострадавшей помогли прохожие, пишет Baza. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. В случае смерти женщины обвинение фигурантам будет переквалифицировано.

Подозреваемых задержали

Baza утверждает, что у нападавшего на Ирину Шевыреву был подельник: мужчины якобы следили за девушкой с начала сентября, меняли транспорт и выжидали подходящего момента.

Жительница дома, во дворе которого произошло нападение на Шевыреву, подтвердила «Комсомольской правде», что злоумышленник появлялся там и раньше.

«Я четко помню, что он тогда [в середине сентября] два дня подряд сидел во дворе. А потом пропал, и больше я его не видела. А во вторник иду с ребенком и вижу, как какой-то мужчина несет окровавленную женщину на руках. Рядом стоит скорая. Я не знаю, что это за мужчина. Может быть, это был ее супруг?» — предположила собеседница издания.

17 октября «Вечерняя Казань» сообщила, что двоих подозреваемых — предположительно уроженцев Таджикистана — задержали и доставили в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного комитета России по Татарстану.

По версии «БИЗНЕС Online», исполнитель (то есть нападавший)— житель Казани, имя которого издание не указывает. Предполагаемый сообщник — 30-летний Бурихан Хамидов, который родился в Таджикистане, но в 2015 году получил российское гражданство, — якобы помог злоумышленнику организовать нападение и скрыться.

17 октября Хамидов сам пришел к следователям и признался, что следил за Шевыревой. Суд отправил его в СИЗО до 14 декабря. Также был арестован начальник службы безопасности одной из фирм Шевыревых Андрей Черкасин, а задержание его подчиненного — Булата Галлямова — продлили на 72 часа.

В ходе заседания, на котором избирали меру пресечения для Хамидова, представитель СК не озвучил мотив преступления, но сообщил: «Умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку жертва оказала активное сопротивление».