Древнейшие обряды мумификации проводились не в Латинской Америке и Египте, а на территории Юго-Восточной Азии. Доисторические охотники-обиратели коптили своих умерших родных и хоронили их сидя в согнутых позах еще 12 тыс. лет назад, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

До того, как на территории Восточной и Юго-Восточной Азии 5000-3500 лет назад расселились неолитические сообщества, в этом регионе проживали охотники-собиратели, которые практиковали сложные похоронные обряды.

Археологи из Австралийского национального университета исследовали необычные человеческие останки, найденные на 95 донеолитических памятниках в пещерах и на открытой местности — в основном из северных районов Вьетнама и Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. В меньшем количестве подобные погребения были обнаружены на Филиппинах, в Лаосе, Таиланде, Малайзии и Индонезии.

Все эти захоронения объединяла схожая поза — скелеты находили в сидячем сильно скрюченном состоянии, иногда на костных останках встречались следы воздействия огня.

«Отобранные образцы были исследованы методом рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, — говорится в исследовании. — Эти методы позволили установить нагревание костей производилось с помощью низкотемпературного процесса копчения, который не всегда оставлял на поверхности следы обугливания, видимые невооруженным глазом», — говорится в исследовании.

Одним из главных вопросов, вставших перед учеными, была высокая сохранность согнутых скелетов. Археологи знают, что обычно в процессе разложения мягких тканей вокруг костей образуются пустоты. По этой причине маленькие хрупкие кости, например, фаланги пальцев, отделяются и при раскопах это хорошо видно.

«Однако, наши наблюдения на нескольких памятниках на севере Вьетнама и юге Китая показали, что многие из сильно согнутых скелетов были так тесно сжаты, что между конечностями и торсом не оставалось свободного пространства. Это означает, что никаких мягких тканей, за исключением, возможно, высушенной кожи, на скелетах в момент захоронения не оставалось», — говорится в статье.

По словам ученых, процесс копчения трупов умерших должен был приводить к их высыханию, что являлось формой мумификации тела, препятствующей дальнейшему разложению.

Ранее считалось, что древнейшие способы мумификации применялись культурой Чинчорро (Чили) в период 7000-3500 лет назад. Тела детей представители этой культуры сушили, удаляя из них органы и мозг. Более поздние и хорошо известные практики мумификации с использованием бальзамирования начались в древнем Египте порядка 4,5 тыс. лет назад.

Недавние этнографические экспедиции показали, что аналогичный древнеазиатскому обряд мумификации до сих пор производится некоторыми изолированными народностями в Папуа — Новой Гвинеи. «У народности дани практика мумификации включает копчение тела, пока оно не становится совершенно черным. Мумии дани часто сильно сгибают, привязывая конечности к туловищу, это делают предположительно сразу после смерти до наступления трупного окоченения», — говорится в исследовании.

Описанные в исследовании ритуалы производились древними охотниками-собирателями 12-4 тыс. лет назад, сохранялись на протяжении 10 тыс. лет, и являлись, таким образом, древнейшими практиками мумификации. «Свидетельства мумификации, описанные в этом исследовании, похоже, начались еще до чилийских и египетских традиций, и возникли в регионах с влажным муссонным климатом Восточной и Юго-Восточной Азии, — говорится в статье. — В этих климатических условиях высушивание было невозможным, и мы показали свидетельства того, что вместо этого тела коптились для отверждения и мумификации кожи вокруг их скелетов».