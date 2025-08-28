Сентябрь — отличное время для тех, кто хочет сэкономить и хорошо отдохнуть, заявил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. По его словам, это касается почти всех направлений внутреннего туризма.

«Все очень дешевеет, туристов становится меньше — это не открытие, это знают и авиакомпании, и отели. Соответственно, это снижение цен закладывается изначально. Грубо говоря, мы 1 января знали, что сентябрь будет дешевле августа, и туристы это знают, это не новость. Думаю, что по всем примерно направлениям снижение 20−30% — это касается и отелей, и авиаперевозок, и железнодорожной перевозки», — сказал он.

Собеседник RTVI отметил, что для тех, кто хочет сэкономить, сентябрь — «прекрасное время».

«Можно поехать дешевле на 20−30%, людей будет поменьше на пляжах или в музеях, если вы интересуетесь познавательным туризмом. Купаться в море в сентябре прекрасно, сезон продолжается. Поэтому я думаю, что все направления примерно равномерно снижают цены, включая перелеты», — добавил Ромашкин.

21 августа в АТОР сообщили, что объем бронирований туров по России на предстоящую осень на 8% оказался ниже, чем в прошлом году. В ассоциации отметили, что сейчас от 74 до 83% всех осенних бронирований приходятся на сентябрь.

Ведущие туроператоры также отмечают снижение продаж осенних туров в Кавминводах, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининградской области. В некоторых случаях падение составило от 3% до 10% по сравнению с прошлым годом. Исключением стали экскурсионные программы по Золотому кольцу, где у отдельных компаний наблюдался небольшой рост.

В Кавминводах продажи сдерживает нехватка мест в санаториях, в Калининграде проблемы возникают из-за высоких цен и ограниченного количества номеров, а в Санкт-Петербурге на динамику продаж влияют рост цен на отели и транспорт.