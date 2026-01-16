В Госдуму внесен законопроект, сокращающий сроки рассмотрения претензий пассажиров в адрес авиакомпаний с 30 до 5 дней. Инициатором выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Поправки в Воздушный кодекс направлены на ускорение процесса защиты прав авиапассажиров. В беседе с RTVI Нилов объяснил, что их предложение примут, то это позволит гражданам в короткие сроки понять, как перевозчики реагируют на их обращения, и тогда они в случае необходимости уже смогут обратиться в другие инстанции, чтобы защитить свои права: в прокуратуру, суд, Ространснадзор и так далее.

«Многие авиакомпании распоясались. Надменность, хамство и издевательство невозможно терпеть. <…> Явно 30 дней — это срок, который позволяет затянуть время, и это негативно влияет на весь процесс защиты прав авиапассажиров», — пояснил Нилов.

По словам парламентария, сокращение времени рассмотрения клиентских претензий — это действенный ответ на вызовы времени, связанные с регулярным закрытием аэропортов, внезапным перенаправлением бортов в другие воздушные гавани, исчезновением багажа и прочими нештатными ситуациями, далеко не всегда сопровождающимися адекватным поведением представителей перевозчика.

«В прошедшие новогодние праздники коллапс и с багажом, и с задержками рейсов, с невозможностью дозвониться, с невозможностью понять, что делать с постоянной отсылкой к автоответчику, к какому-то роботу — это все, конечно, людей очень сильно злит. И я лично сталкивался с ситуацией, когда самолет во время майских праздников полетал над Москвой, его отправили в Уфу, он полетал над Уфой, его отправили в Питер, в Питере он простоял несколько часов на взлетной полосе, и пассажиров в итоге просто выпустили: идите и переоформляйте билеты, как хотите», — рассказал Нилов.

Депутат также отметил, что пассажирам порой вовремя не дают нужную информацию. Он отметил, что их могут часами удерживать в самолете и сутками в аэропорту, не предоставляя необходимые воду, еду и гостиничные услуги.

«Все это грубое нарушение действующего законодательства, и у пассажиров должна быть возможность оперативно с этим бороться», — заявил он.