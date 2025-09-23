Законопроект, разрешающий властям Курской, Белгородской и Брянской областей возвращать земельные участки жителям приграничья, — важный шаг в поддержку граждан, проживающих в этих районах. Об этом заявила RTVI заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

«Наряду с правительственной программой, предусматривающей выделение 80 млрд рублей на восстановление и развитие Курской, Белгородской и Брянской областей в ближайшие три года, этот законопроект — важный шаг в поддержку жителей приграничья», — сказала вице-спикер Думы.

В законопроекте речь идет о жителях приграничных регионов, которым пришлось покинуть свои дома из-за боевых действий и отказаться от участков, чтобы получить право на жилищный сертификат. Как рассказала Абрамченко, документ предоставляет властям Белгородской, Брянской и Курской областей право принимать собственные законы, регулирующие процедуру безвозмездного возврата земли гражданам, чье жилье было разрушено в результате обстрелов. Это включает определение того, кто может подавать заявления на возврат участков, сроков подачи, перечень населенных пунктов, на которые будут распространяться данные правила.

«Несколько тысяч семей, получивших жилищные сертификаты, смогут вернуть земельные участки в собственность или безвозмездное пользование. Ведь для большинства граждан земля имеет не только материальную, но и духовную ценность, связывая их с самыми счастливыми моментами жизни и обеспечивая преемственность поколений», — заявила Абрамченко.

Проект закона устанавливает прозрачный и понятный порядок возврата земельных участков людям, которые отказались от них при получении жилищного сертификата, пояснила зампред Госдумы. В соответствии с действующим законодательством земля под разрушенным домом переходит в собственность государства, чтобы человек мог получить взамен сертификат на другое жилье.

«Ко мне не раз обращались граждане по этому вопросу. Многие жители приграничных районов, после стабилизации обстановки, хотят вернуться на родные земли, где они прожили значительную часть своей жизни. Они хотят и должны иметь возможность восстановить свои дома именно на тех местах, где они находились ранее. Это — залог возрождения наших приграничных поселений», — подчеркнула Абрамченко.

По действующему порядку, чтобы получить сертификат взамен разрушенного жилья, собственник должен отказаться от него в пользу государства, напомнила вице-спикер Госдумы. Одновременно с этим граждане вынуждены отказываться и от земли под домом.

«Люди не согласны с этим и хотят вернуть свои участки, чтобы вернуться туда, где они жили раньше, построить новые дома и вести хозяйство», — отметила Абрамченко.

В феврале президент Владимир Путин поручил разработать механизм, позволяющий гражданам вернуть свою землю. В процессе подготовки законопроекта депутаты Госдумы тесно сотрудничали с главами приграничных регионов, представителями Минстроя и Росреестра, рассказала Абрамченко.

Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении во вторник, 23 сентября.