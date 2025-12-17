Мраморное море в Турции внезапно отошло от берега на 20 метров, сообщает местный телеканал Haberturk. По ее данным, наиболее резко это явление выражено в районе Мармара Эреглиси города Текирдаг, на западе страны.

В результате мощного отлива из-под воды у побережья выступили песчаные «острова». Несколько лодок, стоявших неподалеку от берега, оказались на мели.

У местных жителей случившееся вызвало обеспокоенность и в то же время любопытства: причина такого масштабного отлива неизвестна. Сезер Акча, проживший в Мармара Эреглиси около 15 лет, заявил журналистам, что в последний раз видел похожее явление три года назад. Он также отметил, что в этот раз море «ушло» очень быстро.

Специалисты турецкой Обсерватории Кандилли, специализирующейся в том числе на изучении землетрясений, ранее поясняли, что такие сильные колебания уровня моря, скорее всего, связаны со скачками атмосферного давления. Поэтому, по их словам, не стоит рассматривать 20-метровый отлив как предвестник скорого землетрясения. Однако, добавили ученые, Мраморное море расположено в районе активного Северо-Анатолийского тектонического разлома, поэтому в принципе регион является сейсмически опасным.

Беспокойство по поводу быстрого и дальнего отлива связано с тем, что именно так меняется береговая линия во время цунами: в течение небольшого промежутка времени (от нескольких минут до получаса) вода отступает на сотни метров или даже несколько километров. После этого на берег обрушивается воздушная волна, а следом за ней — разрушительный вал цунами, высота которого при выходе на мелководье может достигать 10-50 метров.