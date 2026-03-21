В Ростовской области произошла крупная авария с участием бензовоза. В результате ДТП погибли три человека.

Авария произошла в 11:50 мск 21 марта на 33-м километре трассы Ростов — Таганрог в районе села Синявское, сообщило МВД Ростовской области. Бензовоз, груженый топливом, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями, после чего загорелся. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали, их направили в больницы Таганрога.

Причиной ДТП стала техническая неисправность переднего левого колеса бензовоза, сообщили в местном МВД. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями — ВАЗ-2110, Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo. После этого произошел разлив горюче-смазачных материалов с последующим возгоранием транспортных средств.

Телеграм-канала Baza уточняет, что у бензовоза лопнуло колесо, после чего тот улетел в кювет и взорвался. Попавшие в аварию машины также вспыхнули и сгорели. По данным Shot, сгорело не менее пяти автомобилей.

На месте аварии возник пожар, площадь которого составила 200 кв. м. В настоящее время он потушен. Для ликвидации пожара были привлечены 45 человек и 16 единиц техники, следует из сообщения МЧС региона.

В районе аварии наблюдается сильное задымление, густой черный дым виден за несколько километров. Очевидцы описывают происходящее как «настоящий огненный апокалипсис», передает РЕН ТВ. По их словам, легковые автомобили получили критические повреждения, от бензовоза сохранились лишь отдельные фрагменты, пишет «Блокнот Таганрог».

Водители, проезжающие мимо, сообщают о лежащих на асфальте телах, пишет rostov.aif.ru.

«Судя по кадрам, люди сгорели заживо, — говорится в статье.

На участке дороги действует реверсивное движение, несколько полос перекрыто. На месте ДТП на протяжении 8 км наблюдаются пробки. Пользователи «Яндекс. Карт» сообщили о четырех авариях на дороге.

По факту ДТП прокуратура Ростовской области начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, передает РИА Новости. По ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.