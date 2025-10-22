Люди в форме с электрошокерами жестоко избили беженцев из Эритреи на приграничной территории Латвии и выгнали их в Беларусь через калитку для животных в пограничном ограждении. Один из пострадавших умер от полученных травм, сообщила пресс-служба белорусского Следкома (СКБ) со ссылкой на информацию от пограничников.

В заявлении следственного ведомства говорится, что патруль пограничной службы обнаружил в Браславском районе Беларуси трех иностранных граждан, один из которых к тому моменту был уже мертв. Двое других несли его тело.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь», — сообщил белорусский Следком.

Выяснилось, что беженцы — уроженцы Эритреи. Для них вызвали переводчика, с помощью которого они рассказали пограничникам о том, что с ними случилось. По словам иностранцев, на территории Латвии их схватили некие люди в форме, забрали и сломали смартфоны, затолкали в свой микроавтобус и внутри избили с применением электрошокеров.

Во время избиения один из беженцев, 29-летний мужчина потерял сознание, упал и перестал двигаться. После этого его вместе с двумя спутниками привезли к границе с Беларусью, «выкинули из автомобиля, и, открыв калитку для животных в ограждении, вынудили идти», сообщает СКБ.

Пограничники, наткнувшиеся на иностранцев, вызвали следователя, который осмотрел тело умершего мужчины и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Браславский районный отдел СКБ начал проверку по факту гибели беженца.

Комментируя случившееся, в Пограничном комитете Беларуси заявили, что после начала «миграционного кризиса» на границе республики с Латвией были обнаружены трупы 35 беженцев. В 2021 году латвийские власти ввели режим ЧС из-за наплыва нелегалов с белорусской стороны и обвинили Минск в провокации, а также обратились за поддержкой в НАТО.

Не имея возможности пересечь границу, беженцы разбили палаточные лагеря в лесах неподалеку. Международные правозащитные организации, изучив ситуацию, подготовили доклад об издевательствах латвийских пограничников над иностранцами, пытавшимися попасть в страну, но власти страны отрицали применение насилия к беженцам.