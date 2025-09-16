Президент США Дональд Трамп заявил, что подал иск «о клевете и оскорблении» на 15 млрд долларов против The New York Times. Он назвал газету «одной из худших и самых деградировавших» в стране из-за того, что она поддерживает Демократическую партию.

«The Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении “Америка прежде всего”, MAGA и нашей стране в целом. Я горд тем, что привлекаю к ответственности эту некогда уважаемую “газету”», — сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент отметил, что NYT «слишком долго позволяли [себе] свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно».

В марте 2024 года Трамп подал иск против телеканала ABC News и его телеведущего Джорджа Стефанопулоса, который заявил, что американского лидера признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Адвокаты президента настаивали, что изнасилования не было и Стефанопулос знал об этом.

В итоге ABC News в досудебном порядке согласился выплатить представителям Трампа 15 млн долларов.

В июле 2025 года Paramount Global, владеющая телеканалом CBS, согласилась выплатить 16 млн долларов для урегулирования иска, поданного президентом США, по поводу вмешательства в выборы из-за отредактированного интервью Камалы Харрис.

Кроме того, республиканец также подал в суд на The Wall Street Journal и ее владельцев из-за публикации, в которой заявлялось, что он был в числе людей, которые подписали «непристойную» поздравительную открытку финансисту Джеффри Эпштейну в 2003 году. По словам Трампа, эта статья нанесла ему репутационный ущерб.