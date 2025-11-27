Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране добровольной военной службы, которая стартует с лета 2026 года.Трансляция выступления политика на военной базе Варс-Альер-э-Риссе на юго-востоке страны велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.

Ожидается, что в рамках новой программы в первый год будет набрано от двух до трех тысяч добровольцев. Как сообщает источник телеканала BFM TV, знакомый с планами правительства, в долгосрочной перспективе ежегодный призыв планируется увеличить до 50 тысяч человек.

Макрон особо подчеркнул добровольный характер этой инициативы, категорически отвергнув возможность возврата к эпохе всеобщей воинской обязанности.

«Мы не можем вернуться к временам воинской повинности, но нам нужна мобилизация», — заявил президент.

При этом он оставил за правительством право на дополнительные меры в экстренных ситуациях, отметив, что «в случае серьезного кризиса» парламент может «разрешить использование дополнительных ресурсов помимо добровольцев».

Целевой аудиторией нового проекта станет молодежь в возрасте 18-19 лет. Макрон выразил уверенность в патриотическом настрое нового поколения, заявив: «Молодые люди жаждут свободы и преданности делу… Есть поколение, готовое подняться за Отечество».

Как пояснил президент, реализация программы добровольной службы направлена на достижение трех ключевых задач: укрепление взаимосвязи между французским народом и его армией, повышение общей устойчивости и обороноспособности государства, а также расширение подготовки и вовлечения молодого поколения.