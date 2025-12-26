В столичном регионе за сутки выпало около 30% месячной нормы осадков и сформировался «внушительный снежный покров». Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, это произошло в результате обильных снегопадов, которые начались 25 декабря и продолжаются до сих пор.

«В осадкомер метеостанций ВДНХ, Балчуга, Тушино и МГУ попало по 9 мм осадков (в переводе на воду), что составляет 18% месячной нормы», — отметил он.

Говоря о Подмосковье, больше всего снега выпало в Клину (14 мм), Долгопрудном (12 мм), Волоколамске и Дмитрове (10 мм), сообщил Тишковец. На станции Подмосковная также зафиксировали обилие снега — 12 мм.

По состоянию на 9:00 утра в Москве, на Балчуге, высота снежного покрова составляет 9 см, Тушино и на опорной метеостанции ВДНХ — 13 см. В Московской области сугробы выросли до 20 см. Синоптик отметил, что снег, но не исключено, что его интенсивность снизится. Так, в течение дня ожидается не более 4 мм осадков.

Еще один специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что столица «обновила снежный максимум зимы». По его словам, текущий показатель снежного покрова около 13 см стал самым высоким с начала нынешнего осенне-зимнего сезона. Кроме того, он подчеркнул, что прогнозы на последние три дня года обещают уверенно отрицательные температуры и продолжение снега.

«Новый год столица встретит с настоящей зимней погодой, укутанная белым покрывалом», — сказал он.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», 26 декабря средняя температура воздуха в Москве составит около 1 градуса тепла, однако ощущаться будет, как -5. Влажность достигнет 88%, а ветер будет преобладать преимущественно с северного направления, со скоростью около 5,3 м/с. Также ожидается мокрый снег с высокой вероятностью осадков.

По данным Baza, из-за снегопадов в московских аэропортах были задержаны около 250 лайнеров. Телеграм-канал отмечает, что воздушным гаваням приходилось чистить полосы и противообледенительная обработка тормозила вылеты.

Накануне пресс-служба международного аэропорта Внуково сообщила, что работает штатно, несмотря на «сложные метеоусловия», включая сильный ливневый снег. Гавань предупредила о возможных небольших задержках рейсов, которые связаны с противообледенительной обработкой воздушных судов и плановой очисткой ВПП от снега.

Как отмечает телеканал «360», городские службы в связи со снегопадами оперативно убирают снег с дорог. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС напомнил жителям о том, что они могут пожаловаться на плохую уборку снега в управляющую компанию или районную коммунальную службу, а в случае отказа обратиться в прокуратуру. Колунов отметил, что в случае аномальных осадков в первую очередь убирать будут магистрали и подходы к социальным объектам и установкам, а потом тротуары и дворы.

«Однако это вовсе не означает, что снег останется лежать «до весны»», — сказал он.

В МЧС напомнили, что в такую погоду нельзя оставляй детей без присмотра и выходить на тонкий лед. А также посоветовали быть внимательными к запорошенным промоинам.