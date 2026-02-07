В акватории Финского залива 7 февраля столкнулись два грузовых судна, сообщила проводящая проверку по факту ЧП Северо-Западная транспортная прокуратура. По ее данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По итогам проверки в зависимости от ее результатов может быть возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации водного судна. По предварительным данным, судоходство в районе ЧП не нарушено.

Столкнувшиеся балкеры называются «Глифада» (Glyfada) и «Аэолиан Форчун» (Aeolian Fortune). Первое ходит под мальтийским флагом, второе — под португальским. Прокуратура уточнила, что авария не привела к разливу нефтепродуктов и какому-либо другому загрязнению окружающей среды.

В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что суда следовали в попутном направлении и столкнулись по касательной, поэтому не понесли существенного ущерба. «Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После её завершения суда планируют продолжить свои рейсы», — заявили в ведомстве.

Тем не менее «Глифада» осталась на месте происшествия для проверки на предмет возможных повреждений, полученных при столкновении. «Аэолиан Форчун» продолжил путь по запланированному маршруту в порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области.

При этом в Финском заливе ликвидируют последствия еще одного ЧП с судном: сухогруз Sfera с 72 тоннами минеральных удобрений на борту сел на мель в районе острова Сескар вскоре после выхода из порта Усть-Луга. Он должен был доставить груз в датский порт Скаген. На борту находится экипаж из 22 человек, который пытаются самостоятельно снять судно с мели. В МЧС заверили, что угрозы жизни моряков, повреждения сухогруза или экологического ущерба нет.