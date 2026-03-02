Средняя оплата клиники донорам спермы за сдачу одной «порции биоматериала» составляет около 5 тыс. рублей, выяснил Mash Paradox в документальном фильме «Движение спермы». При этом стоимость биоматериала, как правило, составляет около 20 тыс. рублей.

Репортер Mash узнал, что, например, сперма миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова обойдется в 35 тыс. рублей. В клинике репродуктивной медицины строго следят за содержанием биоматериалов — внеплановые разморозки недопустимы, они портят «продукт». Кроме того, доноры не должны заниматься активным спортом или париться в бане перед сдачей.

«В лицензированных клиниках доноры проходят жесткий медицинский отбор: комплекс анализов, генетическое консультирование, психиатрическую проверку и обязательный карантин биоматериала. Лишь небольшой процент кандидатов допускается к программе, а каждый образец проходит многоуровневый контроль», — пояснил Кандидат медицинских наук, уролог-андролог Марк Гадзиян.

Медицинский юрист Иван Перечей говорит, что доноров обследуют строго на основе клинических рекомендаций и стандартов. Среди обязательных процедур: спермограмма, консультации уролога и терапевта, кариотипирование и медико-генетическое консультирование, определение группы крови и резус-фактора, а также расширенный инфекционный скрининг: тестирование на ВИЧ-1/2 (с определением антигена p24), гепатит B (HBsAg) и гепатит C (anti-HCV IgG и IgM).

При этом затраты на анализы на себя берут сами доноры, рассказал один из героев фильма — молодой IT-специалист. Он признался, что, сдавая сперму, хочет «оставить героический след в истории» — на момент съемок он приходился биологическим отцом 50 детям.

По его словам, материал он сдает примерно четыре раза в месяц. Оплаты в клиниках репродуктивной медицины он назвал «небольшими» — они делятся на несколько частей и, как правило, достигают пяти тысяч рублей за успешную сдачу.

Эксперты считают, что зачастую мотивация доноров спермы это не заработок, а экзистенциальное стремление «оставить след».

«Правда, в частном, неформальном донорстве нередко проявляются нарциссические или манипулятивные мотивы, что требует профессиональной психологической оценки зрелости решения», — сказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Mash также узнал, что параллельно с официальным рынком донорства развивается и так называемый «серый». Так, на некоторых форумах мужчины предлагают женщинам, мечтающим о ребенке, провести «деловую» встречу в отеле на одну ночь — иногда бесплатно, иногда за оговариваемую сумму или покрытие расходов на поездку. Кроме того, на «сером» рынке зачастую никто не проверяет здоровье доноров. Фиксировали случаи, когда мужчины передавали опасные мутации сотням своих детей.

Иван Перечей отметил, что для регулирования рынка репродуктологии необходимо вносить изменения в действующее законодательство, направленные на предупреждение возможности использования репродуктивных технологий в частном порядке.

«Внесение таких изменений теоретически возможно. Другое дело, что даже при внесении таких изменений ситуация может существенно не поменяться ввиду отсутствия объективной возможности последующего выявления и контроля частного «серого» донорства», — рассказал эксперт.

Комментируя сферу донорства биоматериалов, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в стране необходимо создать единый государственный реестр доноров. Он, по его словам, позволит защитить права детей и родителей, обеспечить прослеживаемость биоматериала.