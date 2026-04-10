В московском районе Чертаново на парковке у здания мировых судей по улице Красного Маяка утром 10 апреля сгорел легковой автомобиль, сообщает 360.ru. По информации источника агентства «Москва», в результате ЧП пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале 360.ru, запечатлено, как спасатели тушат полностью объятую огнем машину.

Местная жительница рассказала телеканалу, что автомобиль сгорел за десять минут. По ее словам, владелец авто находился в крайне подавленном состоянии. Женщина предположила, что ЧП могло произойти из-за замкнувшей проводки.

Как пишет «Московский комсомолец», площадь пожара составила 5 кв. м.

Днем 7 апреля на 47-м километре внутренней стороны МКАД загорелся рейсовый автобус. Очевидцы сняли происшествие на видео. На записи видно, как из-под заднего левого колеса в небо пробивается огонь, а из моторного отсека поднимаются густые клубы черного дыма. Рядом на асфальте были разбросаны пустые огнетушители.

В какой-то момент к горящему автобусу подъехала поливомоечная машина. Из подсоединенного к ней шланга пытались сбить огонь. По словам очевидцев, несмотря на все попытки потушить возникшее пламя, транспортное средство выгорело целиком.

В МЧС сообщили, что никто из людей не пострадал. В результате инцидента на МКАД образовалась пробка длиной 7 км.