Собственноручную машинопись ранней композиции лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко «Буги для всех детей» с авторскими пометами выставили на аукцион, посвященный истории русского рока. Стартовая цена лота составила 150 тыс. рублей, следует из информации на сайте аукционного дома «Литфонд».

Машинопись датирована 1975 годом, когда Науменко ушел из Ленинградского инженерно-строительного института, чтобы посвятить себя творчеству. Записей песни «Буги для всех детей» не сохранилось.

По словам музыкального продюсера и автора книги «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» Александра Кушнира, эта композиция не исполнялась для аудитории. Предположительно, название «Буги для всех детей» было вдохновлено строчкой «Let all the children boogie» («Пусть все дети танцуют буги») из песни Дэвида Боуи «Starman».

Аукцион «Русский рок: к 40-летию Свердловского рок-клуба и 45-летию Ленинградского рок-клуба» пройдет 17 марта. Помимо «Буги для всех детей», на нем также будут представлены машинописи песен Науменко «О чем с тобой говорить?» и «Утренняя песня», стартовая цена которых составила 80 тыс. рублей.

Среди других лотов, относящихся к истории группы «Зоопарк», на торги будут выставлены фотографии Майка Науменко, лист объявления о наборе музыкантов, тестовый отпечаток задней стороны обложки магнитоальбома «Сладкая N и другие», магнитоальбомы «Blues de Moscou» и «LV», рукописный плейлист организатора концерта музыканта в Казани и др.

Помимо этого, на аукционе будут представлены лоты, имеющие отношение к группам «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя», «Кино», «Звуки Му», «Браво», «Коррозия металла», «Ночной проспект» и «Гражданская оборона».