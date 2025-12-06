Евросоюз должен исчезнуть, заявил американский миллиардер Илон Маск. Ранее Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на 120 млн евро соцсеть X (экс-Twitter), принадлежащую основателю Tesla и SpaceX, за нарушение правил борьбы с дезинформацией.

«ЕС должен быть упразднен, а суверенитет возвращен отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — написал Маск в X.

По его мнению, бюрократия «медленно до смерти душит Европу». Также он задался вопросом, от чего именно США защищают Евросоюз.

Ранее Европейская комиссия оштрафовала X за нарушение «Закона о цифровых услугах» (DSA), который требует от онлайн-платформ большей прозрачности и борьбы с дезинформацией.

Соцсети Маска предъявили несколько претензий: во-первых, как считают в ЕК, руководство X вводит пользователей в заблуждение системой платной верификации «синей галочки», позволяя любому получить статус проверенного аккаунта без надлежащей проверки личности.

Во-вторых, платформа не выполняет требования по прозрачности политической рекламы, создав архив с барьерами доступа и задержками в обработке данных. В-третьих, компания ограничивает доступ исследователей к публичным данным, что мешает выявлять мошенничество и кампании дезинформации.

Представители X называли требования DSA «актом политической цензуры и наступлением на свободу слова», а администрация США заявляла, что правила ЕС служат способом налогообложения американских компаний. Если нарушения продолжатся, Еврокомиссия может потребовать ограничить доступ к X на всей территории Евросоюза.

Состояние Маска в настоящее время оценивается примерно в 490 млрд долларов, то есть штраф составит около 0,0245 % от его состояния.

Маск уже не в первый раз критикует Евросоюз. Он призвал Ирландию и другие страны ЕС выйти из блока, поскольку, по его мнению, альянс «разрушает демократию Европы». Ранее он также утверждал, что Еврокомиссия предлагала ему «подвергнуть цензуре некоторые высказывания» в соцсети X, с чем он не согласился. Кроме того, Маск заявлял, что «Европа умирает» из-за низкой рождаемости.