Москва и Вашингтон запланировали новый раунд консультаций на уровне дипломатических ведомств по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными», — сказал он.

Ушаков также ответил на вопрос о том, может ли президент России Владимир Путин проинформировать американского лидера Дональда Трампа о результатах своего визита в КНР с учетом развития двусторонних отношений.

«Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта. Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно», — заявил помощник президента.

Помимо этого, он рассказал о темах, которые обсуждал Владимир Путин в ходе встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«Он сообщил об итогах наших контактов с президентом Трампом. В частности, о нашей поездке в Анкоридж. И также о телефонных разговорах, которые проводятся между двумя президентами и по другим направлениям», — сказал Ушаков.

Помощник российского лидера отметил, что в ходе переговоров между лидерами России и Китая не обсуждался вопрос размещения на территории Украины миротворцев из КНР.

Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 31 августа и пробудет в КНР до 3 сентября. В понедельник, 1 сентября, он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел на его полях ряд двусторонних встреч.

Во вторник, 2 сентября, в Китае состоялись трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, после чего лидеры России и КНР провели двустороннюю встречу.

На среду, 3 сентября, в Пекине запланирован масштабный военный парад в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.