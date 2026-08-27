В Непале число погибших в результате внезапного наводнения на границе с Китаем выросло до 177 человек, передает Sky News со ссылкой на местную полицию. Власти предупредили, что в ближайшие дни этот показатель продолжит расти.

Также резко выросло число пропавших без вести — согласно последним сводкам, оно превысило 1300 человек. Управление по туризму Непала сообщило, что среди пропавших более 500 иностранцев, в том числе граждане Индии (около 180 человек), США (65 человек), Украины (более 50 человек), а также Малайзии, Австралии, Великобритании, Канады, перечисляет CNN, а также 15 человек из Латвии, сообщает портал Delfi.

В зоне бедствия пропали восемь россиян, сообщило посольство РФ в Непале 27 августа. Накануне было известно о четверых пропавших.

«По всему пострадавшему району ведутся поисково-спасательные работы. Погодные условия и перебои со связью затрудняют их проведение», — отметили в посольстве.

Многие из пропавших без вести иностранцев совершали пешие походы или религиозные паломничества в отдаленные, но живописные долины северного Непала, которые в целом пользуются большой популярностью у туристов.

Геологическая служба США заявила, что причиной катастрофического наводнения на непальско-китайской границе стал обвал ледниковой массы. Он был настолько мощным, что первоначально служба сообщила о нем как о землетрясении магнитудой 4,4.

Дополнительный анализ данных с ближайших сейсмических станций, а также со спутников показал, что землетрясения не было, а произошел сход ледника с мощным селевым потоком, что вызвало «катастрофические последствия».

Живущие на склонах засняли на видео, как водно-грязевой поток обрушивается на поселения, сметая мосты и дома, расположенные вдоль реки.

Как пишет The Japan Times, ученые давно бьют тревогу по поводу уязвимости так называемого Третьего полюса — региона высокогорных азиатских систем (Гималаи, Гиндукуш и Тибетское нагорье) — к повышению температуры на планете. В статье говорится, что эта область нагревается почти вдвое быстрее, чем в среднем по миру.

Это приводит к стремительному отступлению ледников: согласно исследованию 2019 года, ледяные массы в этом регионе с 2000 года сокращались вдвое быстрее по сравнению с предыдущими десятилетиями.

«Похоже, это будет самая масштабная катастрофа в Гималаях, которую мы когда-либо видели», — сказал изданию научный сотрудник Цюрихского университета Саймон Аллен, изучающий ледниковые опасности в этой горной системе.

Он выразил надежду, что это станет поворотным моментом и отныне будет уделяться больше внимания снижению рисков для местного населения.