Около двух недель назад в одном из городов Ростовской области прохожие обнаружили у входа в магазин коляску с двухлетней девочкой. Рядом лежали пакет с детскими вещами, разряженный телефон и записка с просьбой позаботиться о ребенке. Об этом пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Свидетели вызвали полицию и скорую помощь. Медики отвезли девочку в больницу для обследования. Несмотря на пережитый стресс, малышка не плакала и улыбалась персоналу; по уровню развития она соответствовала своему возрасту.

Пока ребенок находился в больнице, уход за ним организовал благотворительный фонд «Я без мамы» — няни кормили девочку, помогали с медицинскими процедурами и занимались с ней.

Мать за дочерью не вернулась, и малышку перевели в дом ребенка. Полицейские установили личность женщины по камерам видеонаблюдения. Она рассказала, что воспитывала дочь одна и решила оставить ее из-за тяжелого материального положения. Других детей у нее нет.

В апреле стало известно о жительнице Тюмени, которую обвинили в истязании малолетних детей. По данным прокуратуры региона, 21-летняя мать на четыре дня оставила двухлетнего и годовалого сыновей без присмотра, еды и воды в съемной квартире, где остались включенными электроприборы, в том числе плойка для волос. О детях правоохранителям сообщила знакомая женщины; прибывшие по ее сигналу спасатели и медики обнаружили мальчиков истощенными, грязными и с признаками обезвоживания.