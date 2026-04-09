Жительница Тюмени предстанет перед судом по обвинению в истязании собственных малолетних детей. Как сообщает региональная прокуратура, 21-летняя мать на четыре дня оставила без присмотра, еды и воды своих маленьких сыновей, пока сама гостила у подруги.

По данным следствия, женщина бросила двухлетнего и годовалого мальчика в съемной квартире, оставив включенными электроприборы — в том числе плойку для волос. В прокуратуре подчеркнули, что тем самым мать создала дополнительную угрозу жизни своих сыновей.

О ситуации правоохранителям сообщила знакомая девушки, которой стало известно, что дети находятся в квартире без присмотра. Когда в жилье по ее наводке прибыли спасатели и медики, они обнаружили мальчиков в крайне тяжелом состоянии — истощенных, грязных, голодных и с явными признаками обезвоживания.

Дети были экстренно переданы врачам, которые оказали им всю необходимую помощь. Их мать задержали и арестовали.

Ей вменили истязание малолетних детей, находившихся в беспомощном состоянии и полной зависимости от нее, а также ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением (ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ).

В случае признания виновной женщине грозит до семи лет лишения свободы по первой статье и до трех лет — по второй. Ее уже лишили родительских прав. Мальчики проживают с отцом в другом регионе. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Недавно стало известно, что 20-летняя уроженка Коврова Владимирской области покончила с собой в колонии, где отбывала срок за убийство собственного ребенка, которого заморила голодом.

За схожее преступление скоро будут судить супругов из Петербурга, которые на протяжении длительного времени сознательно лишали своего грудного сына еды и питья, чтобы от него избавиться. В результате младенец умер.