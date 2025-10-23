Президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сообщил, что российские спортсмены не выступят на предстоящем чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в польском Люблине. Турнир запланирован на 2-7 декабря 2025 года.

Как пояснил Мазепин, причина неучастия в соревнованиях носит политический характер. «Не потому, что нас не допускают, а потому, что сама Польша не пускает российских спортсменов», — приводит его слова «Матч ТВ».

Ранее ФВВСР уже объявляла о пропуске этапов Кубка мира в США и Канаде, ссылаясь на логистические и организационные сложности.

При этом российские пловцы планируют выступить на чемпионате Европы на длинной воде в Париже в 2026 году. Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешает спортсменам из России участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ближайшими важными стартами для российских пловцов станут чемпионат России в Казани и спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре, отмечает РИА Новости.

Председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, также занимающий пост министра спорта, сообщил в своем телеграм-канале, что организация направит ноту президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям польских властей.

Глава ОКР охарактеризовал решение Польши как «вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии» и призвал МОК применить к Варшаве меры, аналогичные санкциям против Индонезии.

Дегтярев заявил о наличии двойных стандартов в действиях Международного олимпийского комитета. Он отметил, что в случае с Индонезией, отказавшей в визах израильским гимнастам, МОК незамедлительно применил жесткие санкции, включая рекомендацию о лишении страны права проводить международные соревнования.

При этом, как подчеркнул глава ОКР, в ситуации с Польшей, не допустившей российских спортсменов к участию в чемпионате Европы по плаванию, со стороны МОК не последовало даже формального осуждения. По его словам, это демонстрирует очевидное неравенство в применении олимпийских принципов к разным странам.