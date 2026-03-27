Представители МЧС России передали иранской стороне в рамках гуманитарной помощи Исламской Республике Иран вторую крупную партию лекарственных препаратов. Об этом RTVI рассказали в пресс-службе МЧС. 313 тонн медикаментов доставили железнодорожным транспортом в город Астара, где их передали представителям Ирана.

«Гуманитарная помощь оказана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Успешно осуществить операцию удалось благодаря содействию азербайджанской стороны, которая поддержала проведение гуманитарной миссии», — отметили в МЧС.

Также ранее через территорию Азербайджанской Республики был осуществлен вывоз российских граждан, покинувших зону конфликта наземным путем.