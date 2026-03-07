Президент Ирана Масуд Пезешкиан 7 марта выступил с пятиминутным телеобращением, в котором принес извинения соседним странам за атаки. Также он объявил о решении временного руководящего совета прекратить ракетные обстрелы их территорий.

«От имени Ирана я должен попросить прощения у соседних стран, которые подверглись атакам. Временный руководящий совет передал нашим вооруженным силам распоряжение прекратить ракетные обстрелы соседних стран — однако если только они не попытаются атаковать нас. У Ирана нет намерения вторгаться на территории соседей. В отношениях с братскими соседними странами Иран рассчитывает на дипломатию», — заявил Пезешкиан в эфире иранского государственного телевидения.

При этом, как отмечает AP News, обращение Пезешкиана было показано после того, как ранним утром продолжились атаки Ирана по объектам на территории соседних государств.

Издание отмечает, что в своей речи президент исламской республики фактически признал потерю управляемости в рядах вооруженных сил: по его словам, гибель верховного лидера и других высокопоставленных военных чиновников нарушила цепочку командования. Пезешкиан — один из трех членов временного руководящего совета, принявшего на себя управление страной после гибели аятоллы Али Хаменеи 28 февраля.

При этом он подчеркнул, что страна не собирается сдаваться США и Израилю.

«Те, кто думал, что мы безоговорочно капитулируем, должны забрать эти свои мечты в могилу. Мы будем твердо стоять до конца, чтобы вывести нашу страну из этого кризиса», — сказал он.

Al Jazeera расценила выступление как «деэскалацию, пусть и незначительную, в крайне обострившейся ситуации»: по последним данным, американо-израильские удары по Ирану за восемь дней конфликта затронули более 170 городов.

Тем временем бои не прекращаются. По данным официальных лиц, только в провинции Исфахан 7 марта в результате американо-израильских ударов погибли восемь человек, включая женщину; 80 домов получили серьезные повреждения в самом городе, а также в районах Ленджан и Боркхар.

Общее число жертв с начала конфликта, по данным AP со ссылкой на официальные источники, составляет не менее 1230 погибших в Иране, более 200 — в Ливане и около 12 человек в Израиле. Также погибли шесть американских военных.

На этом фоне администрация президента США Дональда Трампа одобрила новую продажу оружия Израилю на 151 млн долларов, а американский министр финансов Скотт Бессент предупредил, что «самая масштабная бомбардировка» войны еще впереди.

Иранские атаки тем временем распространились на Персидский залив: в Бахрейне в субботу утром зазвучали сирены, а Саудовская Аравия сбила несколько дронов, летевших к нефтяному месторождению Шайба, и перехватила баллистическую ракету, выпущенную в сторону авиабазы, где размещены американские силы.

В Дубае прогремело несколько взрывов, власти привели в готовность системы ПВО, а аэропорт — крупнейший в мире по объему международных перевозок — на несколько часов приостановил работу: пассажиры укрывались в тоннелях метро прямо на территории аэродрома. Авиакомпания Emirates объявила о приостановке всех рейсов, однако вскоре отменила это решение.

В Ливане израильские авиаудары унесли жизни не менее 16 человек после столкновения израильских войск с бойцами «Хезболлы» в горах на востоке страны. Начиная со 2 марта, в стране погибло более 200 человек, ранения получили свыше 800.

Из стран Ближнего Востока продолжается эвакуация российских туристов, застрявших в зоне конфликта. По данным Минтранса России, на 7 марта из ОАЭ и Омана планировалось вывезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах. С начала недели российские и иностранные авиакомпании доставили на родину 28,6 тыс. человек на 139 рейсах — в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу и Казань.

Минтранс и подведомственная ему Росавиация координируют работу перевозчиков совместно с авиационными властями ближневосточных государств. Продажа билетов в страны Ближнего Востока приостановлена российскими авиакомпаниями до 14 марта включительно; «Аэрофлот» отменил рейсы в аэропорты ОАЭ с 12 марта, «Победа» — с 9 марта. Воздушное пространство Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана и Кувейта остается закрытым, что удлиняет маршруты и ограничивает возможности для увеличения числа рейсов.

Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, член правления Российского союза туриндустрии, в беседе с «Коммерсантом» указал на острую проблему транзитных пассажиров: они не подпадают под рекомендации Минэкономразвития и МИД воздерживаться от поездок на Ближний Восток, а перевозчики фактически самоустранились от решения их проблем. «Сейчас речь идет не о комфорте и не об удобстве — задача состоит в том, чтобы просто вывезти людей», — подчеркнул он.

Мурадян также предупредил: пассажир, отказавшийся от назначенного рейса ради более удобного направления, теряет право на дальнейшую перевозку.

«Главная проблема в том, что покупка нового билета сейчас стоит астрономических денег. Организованных туристов вывозят по мере окончания их туров. Раньше этого, как правило, никого не вывозят. В первую очередь отправляют тех пассажиров, чьи рейсы не состоялись. При этом среди желающих улететь есть и те, кто решил прервать отдых. Они без какого-либо уведомления приезжают в аэропорт и пытаются попасть на рейсы в порядке живой очереди. Это, конечно, создает дополнительный хаос», — отметил он.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что срок возврата средств за ближневосточные туры для тех, кто не захочет перебронировать поездку, будет увеличен до 30 дней в связи с высокой загрузкой агентств.