Новостной канал издания LIFE занял первую строчку в рейтинге платформы «Дзен» за январь 2026 года. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, издание обошло конкурентов по показателям аудитории.

В руководстве медиахолдинга связывают рост показателей с изменением подхода к дистрибуции контента. Как отметил гендиректор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов, команда сместила фокус с простого создания материалов на глубокую аналитику данных и поведения пользователей.

«Лидерство LIFE — показатель того, что редакция научилась работать глубже контентного подхода», — подчеркнул Арапов, добавив, что инвестиции в аналитику позволили эффективнее взаимодействовать с алгоритмами платформы.

Главный редактор LIFE Марина Фещенко назвала первое место в рейтинге результатом системной работы над скоростью и качеством подачи новостей. По ее словам, редакции удается сохранять журналистские стандарты, адаптируя их под привычки аудитории «Дзена».

Рейтинг Mediascope базируется на реальных измерениях потребления контента пользователями рунета.