Медиасоветница бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного Оксана Тороп утверждает, что информация о его тайной подготовке к президентским выборам не соответствует действительности. Об этом представительница дипломата заявила в беседе с украинским изданием «Апостроф».

«На данный момент я помогаю Валерию Залужному на направлении контактов с медиа. Не более. Ни о каком предвыборном штабе речь не идет», — сказала Тороп.

По ее словам, позиция бывшего главнокомандующего украинской армией по вопросу выборов остается прежней: на фоне продолжающихся боевых действий он исключает для себя эту тему, сосредоточившись на вопросах сохранения Украины.

Информацию о тайной подготовке Залужного к президентской гонке днем 19 августа опубликовала американская журналистка Кэти Ливингстон на своей странице в социальной сети X. Согласно ее сообщению, в Лондоне уже функционирует штаб-квартира Залужного, где в настоящее время ведется подбор сотрудников.

По утверждению Ливингстон, руководство предвыборным штабом может осуществлять экс-командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, а его заместителем могут назначить депутата Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Викторию Сюмар.

Координацией международного направления работы штаба, как сообщается, займется заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко. Ответственной за СМИ назначат бывшую журналистку украинской редакции «Би-Би-Си» Оксану Тороп.

В конце июля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что ранее в Альпах прошла закрытая встреча представителей США и Великобритании с главой офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Кирилла Буданова и Залужным.

В пресс-бюро ведомства утверждают, что центральной темой переговоров был план смещения действующего президента Украины Владимира Зеленского, а западные союзники якобы видят преемником Зеленского именно Залужного.

«Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел. Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием „перезагрузки“ отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией», — отметили в СВР.

Президентские выборы на Украине, первоначально запланированные на март 2024 года, не состоялись в установленный срок. Полномочия Владимира Зеленского де-юре завершились 20 мая 2024 года, однако действующий президент неоднократно заявлял о своей уверенности в легитимности продолжения полномочий в условиях военного положения.

Во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа украинский лидер вновь подтвердил свою позицию, заявив, что проведение выборов невозможно до полного прекращения боевых действий на территории страны.