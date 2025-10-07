В американском Сакраменто (штат Калифорния) вечером 6 октября произошла авиакатастрофа с участием медицинского вертолета. Воздушное судно компании REACH Air Medical Services потерпело крушение на скоростной трассе № 50, недалеко от 59-й улицы.

По информации департамента пожарной охраны Сакраменто, на борту находились три члена экипажа. Все они были доставлены в местные больницы с критическими травмами. Об этом рассказал офицер Джастин Сильвия.

«Когда прибыли первые пожарные подразделения, двое членов экипажа находились на проезжей части, а один был заблокирован под обломками вертолета», — заявил он.

Спасателям и очевидцам удалось приподнять воздушное судно и освободить пострадавшего.

В результате крушения было полностью перекрыто восточное направление шоссе № 50 на участке у 59-й улицы. Также закрыты съезды с шоссе № 99 и № 51 на восточное направление шоссе № 50.

Причина инцидента устанавливается.