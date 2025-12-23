Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости оснастить все пункты пропуска на государственной границе системами биометрического контроля. Видеозапись выступления политика опубликована на его странице во «ВКонтакте».

Медведев сообщил, что сейчас правительство Москвы участвует в оснащении биометрическим оборудованием «еще 11 погранпунктов».

«Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все пункты пропуска в стране», — подчеркнул он.

Свое заявление политик сделал после посещения аэропорта Шереметьево, где ознакомился с работой системы миграционного контроля. Он напомнил, что на московском авиаузле проходит эксперимент по новым правилам въезда, предполагающим сбор биометрических данных мигрантов.

Первый этап эксперимента стартовал 1 декабря 2024 года. Он предусматривает сбор биометрических персональных данных (фотографий и отпечатков пальцев) у иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих въезд в Россию на срок более 90 дней. Первоначально точки сбора данных организованы в московских аэропортах и на одном пункте пропуска в Оренбургской области. Второй этап, который продлится до 30 июня 2026 года, позволит иностранцам загружать свои биометрические данные через специальное приложение после получения электронной карты в МФЦ.

Медведев отметил оперативность технологии — проверка занимает считанные секунды. Он указал, что система позволит формировать комплексную базу данных для миграционного учета и решения правоохранительных задач.

Главной целью является полный контроль: понимать, «что и в какой конкретный момент происходит с каждым лицом, въехавшим в нашу страну». Это, по его словам, поможет оперативно выявлять лиц, совершивших преступления как в России, так и за рубежом, а в ряде случаев — не допускать их въезда в страну.

Для задержанных за нарушения миграционного законодательства в аэропортах уже созданы специальные пункты контроля. По словам Медведева, только в Шереметьево через такой пункт ежедневно проходит 20—25 человек.

Ранее пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что во второй половине 2026 года планирует внедрить для пассажиров технологию прохождения предполетного контроля по биометрии без предъявления паспорта. В декабре 2025 года авиакомпания уже тестировала подобный сервис совместно с аэропортом Пулково.

В июле президент России Владимир Путин дал поручение МВД разработать и внедрить единую электронную систему — «Цифровой профиль иностранного гражданина». Срок реализации проекта установлен до 30 июня 2026 года. Этот ресурс будет представлять собой централизованный реестр, который будет аккумулировать информацию обо всех иностранных гражданах и лицах без гражданства, связанных с Россией: въезжающих в страну, покидающих ее и постоянно или временно проживающих на ее территории.