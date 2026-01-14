Мелатонин называют «гормоном сна» и все чаще принимают при бессоннице, джетлаге и сбитом режиме. Он продается без рецепта и воспринимается как безопасная альтернатива снотворным. Но действительно ли он нужен всем и настолько ли эффективен?

Как работает мелатонин

Мелатонин — гормон, регулирующий циркадные ритмы, то есть внутренние биологические часы. Его уровень повышается вечером в темноте и снижается утром под действием света. Он не усыпляет напрямую, а сигнализирует организму о наступлении ночи.

Почему его выработка нарушается

Современный ритм жизни легко сбивает биологические часы. Поздние отходы ко сну, ночная работа, перелеты и активное использование гаджетов вечером могут снижать выработку собственного мелатонина и мешать засыпанию.

Когда мелатонин может помочь

Мелатонин может быть полезен при смене часовых поясов, нарушенном режиме сна и для пожилых людей, у которых с возрастом снижается его естественная выработка. Его эффект обычно умеренный: он помогает быстрее заснуть, но не улучшает качество сна и не лечит хроническую бессонницу.

Когда он не работает

Если проблемы со сном связаны со стрессом, тревожными расстройствами, депрессией или хронической болью, мелатонин не устраняет причину и дает лишь ограниченный эффект.

Безопасность и дозы

При кратковременном применении в небольших дозах мелатонин считается относительно безопасным. Возможны побочные эффекты: дневная сонливость, головная боль, яркие сны. Большие дозы не усиливают эффект и чаще вызывают нежелательные реакции.

Что важно помнить

Врачи рекомендуют начинать не с добавок, а с гигиены сна: стабильного режима, ограничения гаджетов вечером и затемнения спальни. Мелатонин может быть вспомогательным средством, но не универсальным решением.

Таким образом, мелатонин — это не снотворное, а регулятор биологических ритмов. Он может быть полезен в отдельных ситуациях, но принимать его стоит осознанно и с пониманием причин нарушений сна.