С возрастом гормональный фон у человека меняется, и эти процессы часто вызывают тревогу. У женщин после 45—50 лет наступает менопауза, у мужчин — постепенное снижение тестостерона, которое называют андрoпаузой. Несмотря на популярные мифы, это не «конец молодости», а естественный этап жизни, требующий внимания к здоровью.

Менопауза — это прекращение менструации и снижение уровня эстрогенов. Процесс может сопровождаться:

приливами жара и потливостью,

нарушением сна,

перепадами настроения и раздражительностью,

снижением плотности костной ткани,

изменениями обмена веществ, что может способствовать набору веса.

Эстрогены влияют не только на репродуктивную систему, но и на сердце, сосуды и кости, поэтому их снижение увеличивает риск остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи рекомендуют контролировать давление, уровень холестерина, делать профилактические обследования костей и поддерживать физическую активность.

Андропауза у мужчин менее выражена, чем менопауза у женщин. Основные изменения связаны с постепенным снижением тестостерона:

снижение силы и выносливости,

снижение либидо,

возможная усталость, раздражительность, депрессия,

увеличение жировой массы и уменьшение мышечной.

При этом уровень тестостерона снижается у всех мужчин в разной степени, и не у всех развивается клиническая симптоматика. Важно обращать внимание на изменения в самочувствии, а не на возраст как таковой. Врач может предложить сдать анализ крови на гормоны, а при необходимости — обсудить корректирующие меры, включая образ жизни и питание.

Для обоих полов ключевой принцип один: это естественный этап, но его нельзя игнорировать. Поддержка здорового образа жизни, контроль давления, веса, физическая активность и регулярные медицинские обследования помогают сохранить энергичность и эмоциональное равновесие.

Главная задача — понимать свои изменения, принимать их как норму, но при этом заботиться о здоровье и своевременно обращаться к врачу при симптомах, которые ухудшают жизнь.