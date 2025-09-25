Мэр Биробиджана Максим Семенов ушел в отставку. Об этом решении он сообщил в своем телеграм-канале.

Причин своего решения Семенов не уточнил.

«Сегодня мой последний рабочий день на посту мэра Биробиджана. Принял решение сложить полномочия», — написал он.

Семенов поблагодарил всех, кто оказывал ему доверие на протяжении всего срока, что он занимал должность градоначальника и признался, что без этой «поддержки, понимания и терпения» многое из достигнутого городом за время его работы было бы невозможным.

В частности он выразил благодарность активистам территориального общественного самоуправления, депутатам и всеv жителям, которым небезразлична судьба Биробиджана.

Семенов также отдельно поблагодарил своих коллег, которых он назвал командой профессионалов, за работу, проделанную «бок о бок», и стремление сделать Биробиджан «лучше, комфортнее и уютнее» для всех жителей.

«Нам многое удалось сделать! И вам еще предстоит сделать немало», — написал он

По словам Семенова, за время работы на посту мэра города он получил бесценный опыт, а «улыбки, слова благодарности» горожан стали «лучшей наградой совместной деятельности».

Бывший мэр Биробиджана Александр Головатый написал заявление о решении уйти в отставку по собственному желанию в декабре 2021 года. Предполагалось, что причиной его решения могли стать последствия снежного циклона, которые долго не могли ликвидировать городские власти.

Максим Семенов вступил в должность мэра в 2022 году. Ранее он занимал позицию первого заместителя главы Облученского района, а затем — руководителя Биробиджанского муниципального района и советника мэра Биробиджана. С 2007 по 2015 год служил в управлении ФСБ России по Еврейской автономной области, а позднее занимался предпринимательской деятельностью.