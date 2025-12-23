Мэр Крымского городского поселения Янис Будагов задержан по подозрению в незаконном распоряжении земельным участком, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю. По данным «Коммерсанта», он действовал совместно с экс-главой Крымского района Сергеем Лесем.

По данным следствия, в марте 2020 года администрация Крымска оформила с местным жителем договор аренды земельного участка площадью свыше 31,4 га для ведения крестьянско-фермерского хозяйства. В том же году в генеральный план городского поселения внесли изменения, установив разрешенное использование территории под индивидуальное жилищное строительство.

В марте 2023 года арендатор подал в администрацию заявление о передаче указанного участка в собственность за плату без проведения торгов, указав при этом, что земля якобы используется для сельскохозяйственных целей. Будагов, в свою очередь, осознавая, что категория участка уже была изменена, заключил с заявителем договор купли-продажи, по которому участок был продан за 5,2 млн рублей при рыночной стоимости около 99 млн.

Позднее мужчина оформил право собственности на землю и уже через две недели перепродал ее представителю застройщика за 150 млн рублей. В настоящее время Будагов задержан. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ъ», что Будагов действовал вместе с бывшим руководителем Крымского района Сергеем Лесем. В результате при содействии мэра Крымска муниципальный земельный участок стоимостью 120 млн рублей был передан в собственность лиц, находившихся под контролем Леся.

Самого Леся задержали в октябре по делу о хищении государственной земли, когда он пытался скрыться от следствия. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным следователей, чиновник незаконно распоряжался муниципальными участками, передавая их заинтересованным лицам по заниженной стоимости.

12 декабря иск о взыскании имущества в доход государства к Лесю, его родственникам и знакомым был удовлетворен. Суд поддержал позицию надзорного ведомства о том, что экс-глава Крымского района нарушал антикоррупционные ограничения.