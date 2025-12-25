Мэр Якутска Евгений Григорьев в беседе с RTVI призвал россиян отказаться от употребления спиртного как на Новый год, так и в последующие праздничные дни. Ранее он под камеру вылил в раковину подаренный ему дорогой алкоголь.

«Думаю, всем здравомыслящим людям это [отказ от алкоголя на новогодние праздники] было бы только на пользу. Не только россиянам, но и вообще по всему миру», — заявил Григорьев.

По словам градоначальника, благодаря его антиалкогольным инициативам — запрету розничной торговли спиртным в определенные дни и борьбе с «наливайками» — в Якутске на 30% сократилось количество алкомаркетов, на 19% снизилось употребление алкоголя населением и на 26% уменьшилась «пьяная преступность».

Употребление спиртных напитков, по его мнению, может привести только к «печальным последствиям в виде злоупотребления, разрушенных семей, поломанных судеб».

«Здоровый образ жизни может привести только к улыбкам, новым совершениям, новым победам», — поделился соображениями мэр Якутска.

Комментируя ранее опубликованное видео, где он уничтожал подаренный ему элитный алкоголь, Григорьев уточнил, что это были не только подарки на предстоящий Новый год.

«Это у меня не за один день накоплено, это я из дома привез — за все время с разных мероприятий, которые проходили, где их дарили и они просто оставались. Некоторым бутылкам уже по десять лет», — пояснил якутский градоначальник.

По его словам, он решил «избавиться от всего этого» накануне праздников, чтобы привлечь внимание людей к подобного рода подаркам и их нежелательности.

«Пусть каждый для себя сам принимает решение, я могу только за себя говорить», — подытожил Григорьев.

Ранее он выложил в своем телеграм-канале видео, на котором вылил в раковину несколько бутылок дорогостоящего алкоголя, которые были ему подарены. Мэр Якутска утверждал, что не хранит, не дарит и не передаривает такие презенты, поскольку сам не употребляет спиртное и призывает всех последовать его примеру.